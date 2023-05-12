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    • 12.05.2023 21:21
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    AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! Kayseri'den kimler aday oldu?

    AK Parti Kayseri Milletvekili adayları oldukça merak ediliyor. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, 17 bakandan 15'i listede bulunuyor. Peki, AK Parti Kayseri Milletvekili adayları kimler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AK Parti Kayseri Milletvekili adayları!

    AK Parti Milletvekili adayları isim listesi için araştırmalar hızlandı. İşte merak edilenler...

    AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

    Kayseri 1. Sıra - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

    Kayseri 2. Sıra - Ayşe Böhürler

    Kayseri 3. Sıra - Şaban Çopuroğlu

    Kayseri 4. Sıra - Murat Cahid Cıngı

    Kayseri 5. Sıra - Sayın Bayar Özsoy

    Kayseri 6. Sıra - Mahmut Gürcan

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik v1000x562e İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

        AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

        AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kayseri'de 1. sıradan aday gösterildi.

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        Haberler Güncel AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! Kayseri'den kimler aday oldu?
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