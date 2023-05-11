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    • 11.05.2023 10:51
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    AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ adayları! 28. dönem AK Parti MERSİN MİLLETVEKİLİ adayları İSİM LİSTESİ! Mersin adayları kimler?

    14 Mayıs 2023 seçimlerine katılacak adaylar belli oldu. En sık aratılanlar arasında AK Parti Milletvekili adayları isim listesi yer alıyor. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İşte Mersin Milletvekili adayları isim listesi!

    takvim.com.tr
    AK Parti Mersin Milletvekili adayları!

    AK Parti'de 2023 seçimleri milletvekili aday listesi belli oldu. Milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. İşte AK Parti Mersin Milletvekili aday listesi...

    AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

    Mersin 1. sıra - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

    Mersin 2. sıra - Ali Kıratlı

    Mersin 3. sıra - Havva Sibel Söylemez

    Mersin 4. sıra - Faruk Dinç

    Mersin 5. sıra - Mehmet Akdoğan

    Mersin 6. sıra - Ali İhsan Gök

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

        GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

        Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra

        Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra

        Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra

        Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra

        Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra

        Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra

        Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra

        Ömer Çelik– Adana 1. sıra

        Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra
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        Haberler Güncel AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ adayları! 28. dönem AK Parti MERSİN MİLLETVEKİLİ adayları İSİM LİSTESİ! Mersin adayları kimler?
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