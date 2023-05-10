turkiye.gov.tr BİNA HASAR TESPİTİ nasıl yapılır? Depremde az hasarlı binalar ne olacak? Depremden sonra hangi binalara girilir?

BİR BİNANIN SAĞLAM OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Lisanslı kurum ve kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri? nden öğrenebilirsiniz. Tespit başvurusundan sonra lisanslı kurum ve kuruluşlar, belli bir ücret karşılığında bina risk raporu hazırlıyor. Bu rapor, 7 gün içinde belediyeye gönderiliyor.

BİR EVİN DEPREME DAYANIKLI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Binaların depreme dayanıklı olup olmadığının anlaşılması için uzman bir ekibin evin kolonlarını, zeminini ve duvarlarını detaylı bir şekilde incelemesi gerekiyor. Depreme dayanıklılık testleri, bağımsız araştırma şirketleri ya da belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.