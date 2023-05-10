AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! Kayseri'den kimler aday oldu?

AK Parti Milletvekili adayları isim listesi için araştırmalar hızlandı. İşte merak edilenler...
AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
Kayseri 1. Sıra - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Kayseri 2. Sıra - Ayşe Böhürler
Kayseri 3. Sıra - Şaban Çopuroğlu
Kayseri 4. Sıra - Murat Cahid Cıngı
Kayseri 5. Sıra - Sayın Bayar Özsoy
Kayseri 6. Sıra - Mahmut Gürcan
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik v1000x562e İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra