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    • Güncel
    • 09.05.2023 08:03
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    • 09.05.2023 08:03
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    turkiye.gov.tr BİNA HASAR TESPİTİ nasıl yapılır? Depremde az hasarlı binalar ne olacak? Depremden sonra hangi binalara girilir?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Bu nedenle evleri hasar görenler konu hakkında araştırmalara başladı.

    takvim.com.tr
    Depremde az hasarlı binalar ne olacak?

    Az hasarlı binalara girilir mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Depremlerin yaşandığı bölgelerdeki yıkılmayan evlerin hasar durumları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, hasar tespit sorgulaması yaparak, evlerinin az hasarlı mı çok hasarlı mı olduğunu sorgulayabiliyor ve güvenli bir şekilde ev hasar durumunu öğrenebiliyor. Peki, depremde az hasarlı binalar ne olacak? İşte detaylar...

    DEPREMDEN SONRA AZ HASARLI BİNALARA GİRİLİR Mİ?

    Hasarsız binalar

    Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

    Az hasarlı binalar

    Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

        Orta hasarlı binalar

        Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

        Ağır hasarlı binalar

        Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.

        Acil yıkılacak binalar

        Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.

            BAKAN KURUM'DAN HASAR TESPİT AÇIKLAMASI

            Bakan Kurum açıklamasında, "Türkiye genelinde (Kahramanmaraş merkezli depremler) 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

            e-DEVLET HASAR TESPİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

            Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

            BİNA HASAR TESPİTİ SORGULAMA EKRANI

            BİR BİNANIN SAĞLAM OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

            Lisanslı kurum ve kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri? nden öğrenebilirsiniz. Tespit başvurusundan sonra lisanslı kurum ve kuruluşlar, belli bir ücret karşılığında bina risk raporu hazırlıyor. Bu rapor, 7 gün içinde belediyeye gönderiliyor.

            BİR EVİN DEPREME DAYANIKLI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

            Binaların depreme dayanıklı olup olmadığının anlaşılması için uzman bir ekibin evin kolonlarını, zeminini ve duvarlarını detaylı bir şekilde incelemesi gerekiyor. Depreme dayanıklılık testleri, bağımsız araştırma şirketleri ya da belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

                BİNA SAĞLAMLIĞI NASIL ÖLÇÜLÜR?

                Özel olarak üretilen bir röntgen cihazı aracılığı ile kolon içerisinde bulunan demirlerin çapı ve adetlerin ölçümleri yapılır. Bilgisayar yardımı ile yapının 3D modeli çizilir ve ardından binaya depremin etkileri yüklenerek dayanıklılık testi gerçekleştirilir.

                DEPREM ANINDA KAPILAR NEDEN KİLİTLENİR

                Deprem anında ve sonrasında binada oluşabilecek herhangi bir hasar nedeniyle dairelerde bulunan çelik kapıların darbe alması durumunda kapıların kendi kasasında sıkışarak çıkışlara engel olacağını belirten Sinan Bakkal, "Çelik kapılar ufak bir darbe aldığı anda kasası içinde sıkışır.
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                Haberler Güncel turkiye.gov.tr BİNA HASAR TESPİTİ nasıl yapılır? Depremde az hasarlı binalar ne olacak? Depremden sonra hangi binalara girilir?
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