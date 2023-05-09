Son dakika: Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti 4 işçi de yaralandı.

Darkale mevkiinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 5 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanlardan 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. Bir işçi ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, meydana gelen göçükte 1 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de hastaneye sevki edildiği bilgisi verildi.