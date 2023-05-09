Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2023 22:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2023 22:35
    ABONE OL

    Son dakika: Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü 4 yaralı

    Son dakika: Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti 4 işçi de yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü 4 yaralı!

    Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti 4 işçi de yaralandı.

    Darkale mevkiinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

    Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 5 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Toprak altında kalanlardan 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. Bir işçi ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
    Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, meydana gelen göçükte 1 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de hastaneye sevki edildiği bilgisi verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Erdoğan için 1 canım değil 5 canım feda olsun
    Haberler Güncel Son dakika: Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü 4 yaralı
        loading
        SON DAKİKA