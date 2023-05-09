Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2023 22:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2023 23:13
    ABONE OL

    Son dakika: Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü 3 yaralı

    Son dakika: Manisa’nın Soma ilçesinde bir yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü 3 yaralı!

    Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti 3 işçi de yaralandı.

    Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 4 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

    "1 MADEN İŞÇİMİZ HAYATINI KAYBETTİ"
    Toprak altında kalanlardan Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı, Fesih Acar'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Başkan Erdoğan’dan Adana’da önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Son dakika: Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü 3 yaralı
        loading
        SON DAKİKA