Seçimi kaybedeceğini anlayan CHP yandaşı Berna Laçin'in pusula yalanı elinde patladı!

Cumhurbaşkanı seçimi için 12 Nisan'da, milletvekili seçimi için ise 19 Nisan'da başlanan oy pusulalarının basım işlemleri sona erdi. Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde göre basılan pusulalar, tüm bölgelere gönderildi.
İSTANBUL'DAKİ 2 MİLYONA YAKIN AK PARTİ SEÇMENİNİ GÖREN CHP'LİLER OY PUSULASI YALANINA SARILDI
Hafta sonu İstanbul'daki 2 milyona yaklaşan AK Parti mitingine gören CHP yandaşları oy pusuluası yalanına sarıldı. CHP yandaşı Berna Laçin oy pusulasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı bölümün üzerinde siyah nokta bulunduğunu iddia ederek adeta 14 Mayıs hezimetine kılıf hazırladı.
Laçin, "Pusulada , Sn. Erdoğan'ın dairesinde bir küçük nokta var. Ona mühür basıldığında sorun olmaz çünkü görülmeyecek. Bir başkasına oy verildiğinde , iki yerde görülüp , geçersiz sayılır mı? (Hollanda'dan bir müşahitten geldi bu) Not: Pusulalar bu şekilde gitmiş, tek değil." ifadelerini kullandı.
LAÇİN'İN İDDİALARINI CHP'Lİ YSK ÜYESİ ÇÜRÜTTÜ: PROVOKASYONLARDAN UZAK DURALIM
Laçin'in bu asılsız iddiasını CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile çürüttü.
Konuyla ilgili geçen hafta Hollanda'da gerekli itirazların yapıldığını aktaran Yakupoğlu, "Hatalı basılmış 225 oy pusulası kullanılmadan ayrılıp, tutanak altına alındı. Tespit edilen başka veya kullanılan oy pusulası yok. Kaldı ki olsa bile matbaa baskı hatası seçmen iradesini hem sakatlamaz hem de seçmen tarafından oy pusulasına konulan ve oy pusulasını geçersiz kılan ayırt edici işaret olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
2018 seçimlerinde Kocaeli'deki bazı Cumhurbaşkanı Seçimi oy pusulalarında da matbaa baskı lekesi olduğunu, bu pusulaların geçerli sayıldığını aktaran Yakupoğlu, "Ezcümle herhangi bir sorun tespit etmedik. Seçim süreci şimdilik olması gerektiği gibi ilerliyor. Lütfen provokasyonlardan uzak duralım ve bizim teyit etmediğimiz konulara itibar etmeyelim." dedi.
BU İLK DEĞİL: ERDOĞAN KISMINDA 'EVET' MÜHRÜNÜN GÖRÜLECEĞİNE DAİR İDDİALAR VAR
Hatırlanacağı gibi CHP'liler daha önce de benzer provokasyonlara başvurmuştu. 14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte kaybetme korkusuna kapılan 7'li koalisyon ve mangır medyasında provokasyonlar hız kazandı. Oy pusulası üzerinden akılalmaz bir iddiada bulunan CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ, "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadeleriyle seçim mağlubiyetine kılıf aramıştı.