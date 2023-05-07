Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir 'Yüzyılın Mitingi'nde son anket sonucunu sadece Takvim.com.tr'ye açıkladı! İlk turda bitiyor mu?

AK Parti'nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala yüzyılın mitinginde "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği "Büyük İstanbul Mitingi" saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti.
Takvim.com.tr ekibi mitingin yapılacağı alandan dakika dakika son gelişmeleri aktardı.
AK Parti Büyük İstanbul Mitingi 🇹🇷— Takvim (@takvim) May 7, 2023
Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi'nde kameramıza yansıyan kare 📸 #TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/O77pUh1WbK
VATANDAŞLAR İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDAN AKIN AKIN GELDİ
Mitingin gerçekleştirileceği alana vatandaşlar adeta akın akın geldi. Yüzyılın Mitingi'ne ev sahipliği yapan alan Yenikapı'dan tam 1.5 kat daha büyük. İstanbul'daki tarihi mitinge 1 milyon 700 bin kişi katılım sağladı.
SEÇİM İLK TURDA BİTER
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir son anketi sadece takvim.com.tr'ye açıkladı.
"Dün bir araştırma tamamladık" diyen Taşdemir, "İlk turda Erdoğan lehine seçimin bittiğini gördük. Yükseliş trendi devam ederse yüzde 51 yüzde 51,5 gibi oranla bitme ihtimali var" ifadelerini kullandı.
YAPAMADIKLARI MİTİNG İÇİN BURANIN FOTOĞRAFINI KULLANABİLİRLER
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
CHP yandaşlarının AK Parti'nin 2014'teki miting görüntülerini 7'li koalisyonun mitingi gibi paylaşmalarına esprili bir cevap veren ve alanda 1 milyondan fazla İstanbullunun olacağını belirten Kabaktepe, "Bugün yeni bir fotoğraf daha vereceğiz. Yapamadıkları mitingler için buranın fotoğrafını paylaşabilirler. Kırmızı-beyaz burada olacak, başka renkler olmayacak. Telif hakkı istemiyoruz." dedi.
"TARİHİN EN BÜYÜK MİTİNGİNE SAHNE OLACAK" VİDEO İZLE
AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 18. sıradan aday gösterdiği genç milletvekili adaylarından milli yüzücü Umut Arman Sonay Takvim.com.tr mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.
Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Sonay, "İçim kıpır kıpır, günlerdir sahadayız, aldığımız geri dönüşlerden sonra buranın tarihin en büyük mitingine sahne olacağını düşünüyorum. Bunu sağlayan tek kişi cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.