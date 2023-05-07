Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.05.2023 13:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2023 20:50
    ABONE OL

    Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir 'Yüzyılın Mitingi'nde son anket sonucunu sadece Takvim.com.tr'ye açıkladı! İlk turda bitiyor mu?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi. Tarihi mitinge 1 milyon 700 bin kişi katılım sağlarken, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir son anket sonucunu sadece Takvim.com.tr'ye açıkladı. "Dün bir araştırma tamamladık" diyen Taşdemir, "İlk turda Erdoğan lehine seçimin bittiğini gördük. Yükseliş trendi devam ederse yüzde 51 yüzde 51,5 gibi oranla bitme ihtimali var" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. CHP yandaşlarının AK Parti'nin 2014'teki miting görüntülerini 7'li koalisyonun mitingi gibi paylaşmalarına esprili bir cevap veren ve alanda 1 milyondan fazla İstanbullunun olacağını belirten Kabaktepe, "Bugün yeni bir fotoğraf daha vereceğiz. Yapamadıkları mitingler için buranın fotoğrafını paylaşabilirler. Kırmızı-beyaz burada olacak, başka renkler olmayacak. Telif hakkı istemiyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yapamadıkları mitingler fotoğrafını paylaşabilirler!

    AK Parti'nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala yüzyılın mitinginde "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği "Büyük İstanbul Mitingi" saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti.

    Takvim.com.tr ekibi mitingin yapılacağı alandan dakika dakika son gelişmeleri aktardı.

    VATANDAŞLAR İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDAN AKIN AKIN GELDİ
    Mitingin gerçekleştirileceği alana vatandaşlar adeta akın akın geldi. Yüzyılın Mitingi'ne ev sahipliği yapan alan Yenikapı'dan tam 1.5 kat daha büyük. İstanbul'daki tarihi mitinge 1 milyon 700 bin kişi katılım sağladı.


    SEÇİM İLK TURDA BİTER
    Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir son anketi sadece takvim.com.tr'ye açıkladı.



    "Dün bir araştırma tamamladık" diyen Taşdemir, "İlk turda Erdoğan lehine seçimin bittiğini gördük. Yükseliş trendi devam ederse yüzde 51 yüzde 51,5 gibi oranla bitme ihtimali var" ifadelerini kullandı.

    YAPAMADIKLARI MİTİNG İÇİN BURANIN FOTOĞRAFINI KULLANABİLİRLER
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

    CHP yandaşlarının AK Parti'nin 2014'teki miting görüntülerini 7'li koalisyonun mitingi gibi paylaşmalarına esprili bir cevap veren ve alanda 1 milyondan fazla İstanbullunun olacağını belirten Kabaktepe, "Bugün yeni bir fotoğraf daha vereceğiz. Yapamadıkları mitingler için buranın fotoğrafını paylaşabilirler. Kırmızı-beyaz burada olacak, başka renkler olmayacak. Telif hakkı istemiyoruz." dedi.

    "TARİHİN EN BÜYÜK MİTİNGİNE SAHNE OLACAK" VİDEO İZLE

    AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 18. sıradan aday gösterdiği genç milletvekili adaylarından milli yüzücü Umut Arman Sonay Takvim.com.tr mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

    Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Sonay, "İçim kıpır kıpır, günlerdir sahadayız, aldığımız geri dönüşlerden sonra buranın tarihin en büyük mitingine sahne olacağını düşünüyorum. Bunu sağlayan tek kişi cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.



        BÜYÜKLÜKTE BİR MİTİNG GERÇEKLEŞTİRECEK
        Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. 7'li koalisyonun Maltepe mitinginde hepsi birleşmesine rağmen miting alanını dolduramamasının ardından Başkan Erdoğan'ın miting görüntülerini paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Başkan Erdoğan gelenek olduğu üzere bu seçim sürecinin de son Pazar gününde yapacağı mitinginde İstanbullular ile buluşacak; hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir miting gerçekleştirecek. Mitingin Atatürk Havalimanı'nda yapılmasının sebebi ise 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması.



        Atatürk Havalimanı; Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.

        12 BİN 600 PERSONEL GÖREV ALACAK
        Vatandaşlar için miting alanına giriş 11:00 itibariyle başlayacak, Başkan Erdoğan'ın ise mitinge saat 16:00 itibarıyla katılması bekleniyor. Miting alanına kalabalık da göz önünde bulundurularak 15 ayrı noktadan giriş yapılabilecek. Mitingde 12.600 personelin görev alması beklenirken, miting alanında 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak. Miting teknik imkân ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlandı.

        40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlanan mitingde, vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanacak şekilde; 120 tuvalet, 40 şadırvan, 80 ayrı mescit olarak tasarlandı. Miting büyük bir alan içerisinde gerçekleşeceği için giriş alanlarından, miting alanının her tarafına ring araçlarıyla hizmet verilecek. Mitingde dikkat çeken bir başka detay ise teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılacak.

            Ayrıca yüksek hassasiyet gözetilerek toplum içerisindeki tüm vatandaşlar düşünülmüş; engelli dostu teknik imkanlarla miting alanı planlaması yapılması önem arz ediyor.

            MEDYA KURULUŞLARINA BÜYÜK ALAN
            Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı mitingin Türkiye'ye ve dünyaya mesajının en doğru ve sağlıklı bir şekilde iletilmesi adına sadece basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6000 m2 alanı kapsayacak şekilde büyük bir alan ayrıldı.

            Her detayı ince bir şekilde düşünülen mitingde, Türkiye haritası sahne konseptiyle Türkiye'nin 81 ilinin her noktasına mesajını güçlü bir şekilde aktaran bir tasarım tercih edildi.

            ULAŞIM REHBERİ YAYINLANDI
            AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Büyük İstanbul Mitingi'ne erişim için ulaşım rehberi yayınladı.

            İstanbul'un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek. Marmaray'a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek.

                OTOBÜS
                AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

                MARMARAY
                Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

                METRO
                Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek vatandaşlar

                Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1.5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.



                AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlara davette bulundu.

                Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için hazırlıklar devam ediyor.

                Kurtulmuş, Kurum, Soylu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, miting öncesi çalışmalar hakkında alanda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

                AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye sana emanet" temasıyla gerçekleştirilecek mitingin, Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından da unutulmayacak bir miting olacağına yürekten inandığını ve görkemli bir mitingle 14 Mayıs'ın ilanını gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

                14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olacağına işaret eden Kurtulmuş, seçimin bu tarihte yapılacak olmasının tesadüfi olmadığını, 14 Mayıs 1950'de Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir devrin kapısının açıldığını anlattı.

                    Aradan geçen 73 yılda Türkiye'de önemli hizmetlerin yapıldığını, özellikle son 21 yılda her alanda ileriye doğru atılımın olduğu bir dönemin yaşandığını belirten Kurtulmuş, "Şimdi yine karşımızda bir 14 Mayıs seçimi var. Nasıl 1950'nin 14 Mayıs'ı çok partili siyasi hayata geçiş, eser ve hizmet siyasetlerinin başlangıcı, milletin sözünün, egemenliğinin geçerli olduğu bir dönemin başlangıcı olması bakımından önemli bir milat idiyse, 14 Mayıs 2023 de Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacak ve milletimiz kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacaktır." diye konuştu.

                    Ülke içinden ve dışarıdan Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının açılmaması, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin oluşmaması için gayret gösterildiğini aktaran Kurtulmuş, milletin de seçim kampanyası sürecinde büyük kalabalıklarla Başkan Erdoğan'ın "Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir." sesine karşılık verdiğini söyledi.

                    Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü büyük Türkiye istikametinde atılacak bir adım olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

                    "Her alanda güçlü, uluslararası alanda da Türkiye eksenini inşa ederek kendimizi hiçbir tarafın yanında hizalamadan, güçlü büyük Türkiye olarak kendi değerlerimiz üzerinde ayağa kalkacağımız, dünyada söz ve karar sahibi olacağımız bir yüzyılı başlatıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi sadece AK Parti'nin hedefi değil, 85 milyon aziz milletimizin ortak hedefidir. Hatta ve hatta bu millete, bu ülkeye gönlü bağlı olan, gözü Türkiye'nin üzerinde olan dost ve kardeşlerimizin, 2 milyara yakın İslam dünyasının insanlarının yüzyılıdır. 14 Mayıs seçimlerini bu anlamda bir zafer olarak görüyoruz. Ümit ediyorum ki milletimizin kararlılığı, desteğiyle 14 Mayıs akşamında bütün Türkiye'de, Türkiye Yüzyılı'nın muştusu gerçekleşmiş olacak ve aynen 14 Mayıs 1950 seçiminin kutlandığı gibi 14 Mayıs 2023 seçimi de coşkuyla, halaylarla, türkülerle, dualarla kutlanacaktır. 14 Mayıs'ta öyle bir kazanacağız ki hiçbir kimse kaybetmeyecek."

                    Yarın düzenleyecekleri mitingin, bir miting olmanın ötesinde bir anlam ifade ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "Hem Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki kazanımlarını iftiharla yarın ilan edeceğimiz hem de Türkiye'nin gelecek hedeflerini hep beraber gözden geçireceğimiz aslında bir ahitleşme toplantısı, hedefe doğru kararlılıkla yürümenin başlangıç noktası olacak." değerlendirmesini yaptı.

                    Kurtulmuş, İstanbul halkının Erdoğan'ı ve Türkiye'nin geleceğinin yükünü omuzlayan siyasi kadroları yalnız bırakmayacağını ve milyonlarca insanın mitinge katılacağını belirterek, 7'den 70'e tüm vatandaşları mitinge davet etti.

                    "HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAPILARINI YARIN BURADA AÇACAĞIZ"
                    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yarın, yüz binlerce İstanbullunun hem ülkeye, hem coğrafyalarına hem de dünyaya mesaj vereceği bir mitinge hazırlandıklarını ifade etti.

                    Sadece bir mitinge değil, aslında bir duruşa hazırlandıklarını belirten Soylu, "Yarın bu alanda rahmetli Özal olacak, yarın bu alanda rahmetli Erbakan olacak, yarın bu alanda rahmetli Türkeş olacak, yarın bu alanda rahmetli Demirel olacak. Aynı zamanda Türkiye'nin doğusuyla batısını bütünleştiren, Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'yi, Alevi'yi, Çerkez'i, Arap'ı, her birini birbiriyle bütünleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüz binler olacak." dedi.

                    Bakan Soylu, şöyle devam etti:

                    "Yarın bu alanda Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sesini duymak istediği mazlumlar ve mağdurlar olacak. Yarın bu alanda hakkın, adaletin, hakkaniyetin sesi yükselecek. Yarın bu alanda ilk kez fırsatını ele geçirdiğimiz, ilk kez Batı'yı böyle yakaladığımız, ilk kez Amerika'yı böyle yakaladığımız, ilk kez dünyadaki egemenleri böyle yakaladığımız bir süreçte, milletimizin gür sesi, milletimizin ak sesi duyulacak. Liderimizin etrafında, reisimizin etrafında, Cumhurbaşkanımızın etrafında sadece bir seçime yürümüyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Cenabı Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını inşallah yarın burada hep birlikte İstanbullu hemşerilerimizle beraber İstanbul'un hizmetkarı, Türkiye'nin hizmetkarı Recep Tayyip Erdoğan'la, liderimizle birlikte açacağız."

                    "BURADA TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İŞARET FİŞEĞİNİ YAKACAĞIZ"
                    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise geçen yıl yine bu zamanlarda milyonlarla burada bir araya gelerek, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını toprakla buluşturduklarına işaret etti.

                    O zaman, bugünkü muhalefetin "Bu alanı binalar dikerek ranta açacaksınız ve yurt dışındaki tüm ülkelere bu alanı parsel parsel satacaksınız." dediğini söyleyen Kurum, ancak kendilerinin "145 bin 300 ağaç dikeceğiz, fethin sembolü olarak ve fethin 570'inci yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi milletimize armağan edeceğiz. Burada, çocuklarımız ağaçların, kuş cıvıltılarının arasında yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla bu alanda vakit geçirecek." dediklerini dile getirdi.

                    Bakan Kurum, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin ilk etabını milletle, gençlerle buluşturacaklarını belirterek, "Aynı zamanda Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz yarın Türkiye Yüzyılı'nın mitingine ev sahipliği yapacak. Büyük bir coşkuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, milyonlar burada olacak. 16 milyon İstanbullu kardeşimizle burada el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeğini yakacağız." dedi.

                    Buranın çok anlamlı bir yer olduğunu vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

                    "Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da, milletimizin tankların önünde canı pahasına mücadele verdiği süreçte, kendisi buradaki limandan, tankların önünden kaçarak, hemen Bakırköy'de kahvesini yudumlarken, milletimiz devletimiz, bayrağımız, ezanımız için bu mücadeleyi verdi. Kanı pahasına, canı pahasına verdi. Burada milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Ve o gün devletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için mücadeleyi şehitler vererek yaptığımız alandır. Burası kıymetlidir. Ülkemizin ilk havalimanıdır ve ilk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle, böceklerle, orada koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde inşallah Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs'ta, 14 Mayıs zaferimizi buradan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ilan edeceğimiz yerdir. Büyük bir coşkuyla, Fatih'in torunları yarın İstanbul'da tarih yazacaklar. Büyük bir coşkuyla buraya geleceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılını başlatacağız."

                    Bakan Kurum, tüm vatandaşları 7 Mayıs'ta saat 16.00'da yapacakları "Yüzyılın Mitingi"ne davet etti.

                    AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de "Türkiye sana emanet" sloganıyla Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenleyecekleri mitingin 14 Mayıs'ın işaret fişeği olacağına inandığını ifade ederek, "Hem tam bağımsızlığımızın hem Türkiye Yüzyılı'mızın hem de milli iradeye saygının sembolü olan siyasi anlayışımızı ve iddiamızı bu alandan 1 milyon İstanbullu ile haykıracağız." dedi.

                    Konuşmaların ardından Kurtulmuş, Soylu, Kurum ve Kabaktepe platforma çıkarak fotoğraf çektirdi.

                        39 İLÇEDEN 10 BİN OTOBÜS
                        Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

                        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

                        MARMARAY İLE GELMEK İSTEYENLER:
                        Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak. Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        • Paylaş
                        • Tweet
                        • Paylaş
                        • Sitene Ekle
                        •  
                        CHP’li İBB’den milli iradeyi engelleme girişimi!
                        Haberler Güncel Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir 'Yüzyılın Mitingi'nde son anket sonucunu sadece Takvim.com.tr'ye açıkladı! İlk turda bitiyor mu?
                            loading
                            SON DAKİKA