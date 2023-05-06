'YÜZYILIN MİTİNGİ' nerede yapılacak? Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 Seçim İstanbul mitingine NASIL GİDİLİR?

Yapılacak dev miting için sahne kurulumları giriş ve çıkışlarda bulunun güvenlik önlemleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sahne kurulumunun büyük bir kısmı tamamlandı. Sahnede yer alacak dev ekranlar ve ses sistemleri yerleştirilecek. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor.