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    • 05.05.2023 09:03
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    Son dakika: Diyarbakır merkezli 23 ilde DEAŞ operasyonu! Yeni yapılanmaya darbe

    Son dakika haberleri... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı' nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

    23 ilde DEAŞ operasyonu! Yeni yapılanmaya darbe

    Son dakika haberleri... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı' nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır merkezli 23 ilde DEAŞ operasyonu! Yeni yapılanmaya darbe
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