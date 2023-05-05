Son dakika haberleri... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı' nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
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- Güncel
- 05.05.2023 09:02
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- Son Güncelleme:
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- 05.05.2023 09:03
Son dakika: Diyarbakır merkezli 23 ilde DEAŞ operasyonu! Yeni yapılanmaya darbe
Son dakika haberleri... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı' nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
Son dakika haberleri... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı' nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
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