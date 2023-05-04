AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! Kayseri'den kimler aday oldu?

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kayseri'de 1. sıradan aday gösterildi.