Takvim.com.tr gündeme getirmişti! The Economis'tin muhalefeti kaynak alıp kaleme aldığı skandal yazıya MHP'den çok sert tepki

Türkiye 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalırken yaklaşan seçimler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme almıştı.
S-400'LER DEPOYA KALDIRILACAK, AKKUYU NÜKLEER PROJESİNE SON VERİLECEK
"Erdoğan giderse gerginlikler bitecek" algısının işlendiği, Kılıçdaroğlu'na anketli gaz dolumu yapılan skandal yazıda 7'li koalisyona "Demirtaş ve Kavala'yı sal, Batı'nın desteğini al" sözleriyle yol haritası çizildi. Tetikçi dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'lerin depoya kaldıralacağını, Akkuyu Nükleer projesine son verileceğini söylüyor.
Öte yandan üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak gösteren The Economist, 7'li koalisyonun Suriye'nin kuzeyinden TSK'yı peyderpey çekeceğine ve bölgeyi PKK ve türevlerine bıracakğını kaleme almıştı.
TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği bu skandal yazının ardından MHP çok sert tepki gösterdi. A Haber ekranlarında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "The Economist'in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onların ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs'ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye'nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek" şeklinde konuştu.