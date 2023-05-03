Areda Survey son anket sonuçlarını açıkladı! Başkan Erdoğan farkı açıyor! İşte son durum





16 BİN KİŞİYE SORULDU

Areda Survey 1 – 03 Mayıs tarihlerinde 16 bin 740 kişiye seçimde hangi aday ve partiye oy vereceklerini sordu. Katılımcıların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Milletvekili seçimlerinde ise katılımcıların yüzde 41,9'u AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. MHP'ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 8,6.