Areda Survey son anket sonuçlarını açıkladı! Başkan Erdoğan farkı açıyor! İşte son durum

14 Mayıs'a 11 gün kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarındaki artışı anketler de destekliyor. Araştırma şirketi Areda Survey'ın son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Ankete katılanların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar görmek isteğini söylerken Kılıçdaroğlu 41,9 oy oranında kalıyor. Bu sonucun 14 Mayıs'ta tekrarlanması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk turda yeniden seçiliyor.
16 BİN KİŞİYE SORULDU
Areda Survey 1 – 03 Mayıs tarihlerinde 16 bin 740 kişiye seçimde hangi aday ve partiye oy vereceklerini sordu. Katılımcıların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Milletvekili seçimlerinde ise katılımcıların yüzde 41,9'u AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. MHP'ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 8,6.
BAŞKAN İLK TURDA BİTİRİYOR
Araştırmada, "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50,8'i Tayyip Erdoğan cevabını verdi. Erdoğan'a en yakın isim yaklaşık dokuz puan geriden gelen Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, yüzde 41,9'da kaldı. Katılımcıların yüzde 3,7'si Muharrem İnce'yi, yüzde 3,6'sı da Sinan Oğan'ı işaret etti.