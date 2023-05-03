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    • 03.05.2023 21:55
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    Areda Survey son anket sonuçlarını açıkladı! Başkan Erdoğan farkı açıyor! İşte son durum

    14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kala, siyasi partiler ve anket firmaları çalışmalarına hız verdi. Araştırma şirketi Areda Survey’ın yaptığı son anket sonuçları Başkan Erdoğan'ın en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek fark attığını gösterdi. 16 bin kişiyle gerçekleştirilen ankette Başkan Erdoğan'ın ilk turda yüzde 50,8 ile , ikinci turda 9 puan fark attığı görüldü. İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan farkı açıyor!

    14 Mayıs'a 11 gün kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarındaki artışı anketler de destekliyor. Araştırma şirketi Areda Survey'ın son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Ankete katılanların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar görmek isteğini söylerken Kılıçdaroğlu 41,9 oy oranında kalıyor. Bu sonucun 14 Mayıs'ta tekrarlanması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk turda yeniden seçiliyor.



    16 BİN KİŞİYE SORULDU
    Areda Survey 1 – 03 Mayıs tarihlerinde 16 bin 740 kişiye seçimde hangi aday ve partiye oy vereceklerini sordu. Katılımcıların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Milletvekili seçimlerinde ise katılımcıların yüzde 41,9'u AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. MHP'ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 8,6.



    BAŞKAN İLK TURDA BİTİRİYOR
    Araştırmada, "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50,8'i Tayyip Erdoğan cevabını verdi. Erdoğan'a en yakın isim yaklaşık dokuz puan geriden gelen Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, yüzde 41,9'da kaldı. Katılımcıların yüzde 3,7'si Muharrem İnce'yi, yüzde 3,6'sı da Sinan Oğan'ı işaret etti.



        İKİNCİ TURDA YÜZDE 9 FARK
        Araştırmada, "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50,8'i Tayyip Erdoğan cevabını verdi. Erdoğan'a en yakın isim yaklaşık dokuz puan geriden gelen Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, yüzde 41,9'da kaldı. Katılımcıların yüzde 3,7'si Muharrem İnce'yi, yüzde 3,6'sı da Sinan Oğan'ı işaret etti.



        AK PARTİ FARKI AÇTI
        "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna ise katılımcılar şu cevabı verdi: Yüzde 41,9 AK Parti, yüzde 26,2 CHP, yüzde 8,7 Yeşil Sol Parti, yüzde 8,6 MHP, yüzde 6,7 İYİ Parti, yüzde 2,8 Memleket Partisi, yüzde 1,7 Zafer Partisi, yüzde 1,4 Yeniden Refah Partisi, yüzde 1,3 Türkiye İşçi Partisi, yüzde 0,4 Büyük Birlik Partisi. Katılımcıların yüzde 0,3'ü de diğer partilere oy vereceklerini söyledi.

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        Haberler Güncel Areda Survey son anket sonuçlarını açıkladı! Başkan Erdoğan farkı açıyor! İşte son durum
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