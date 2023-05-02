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    • 02.05.2023 08:50
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    AK Parti Muğla Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi! AK Parti Muğla adayları kimler?

    AK Parti'nin 28. dönem milletvekili adayları merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçim için araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Muğla Milletvekili adayları kimler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AK Parti Muğla Milletvekili adayları!

    AK Parti'de 2023 seçimleri milletvekili aday listesi belli oldu. Milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. İşte AK Parti Muğla Milletvekili adayları...

    AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM?

    MUĞLA 1 KADEM METE
    MUĞLA 2 YAKUP OTGÖZ
    MUĞLA 3 EYLEM TAN
    MUĞLA 4 TURGAY ÖZTÜRK
    MUĞLA 5 ALİ METE KARAGÖZ
    MUĞLA 6 HAKAN FEVZİ İLHAN
    MUĞLA 7 ALİ TEKİN

    YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabiliyor.

        SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

        14 Mayıs tarihinde 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi gerçekleştirilecek. Sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. 2019 seçimlerindeki ücretler şu şekilde olmuştu:

        Başkan ve üyeler için 261,00 TL,
        Siyasi Parti Temsilcileri için de 130,00 TL
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        İşte 14 Mayıs seçimleri için son anket sonuçları!
        Haberler Güncel AK Parti Muğla Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi! AK Parti Muğla adayları kimler?
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