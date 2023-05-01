Seçmen sandıkları açıklanma tarihi de hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında seçmen kütüğü listesine nereden bakılır ve seçmen kağıdı almak zorunlu mu soruları yer alıyor. Peki, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
SEÇMEN SANDIKLARI 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre seçmen sandıkları 12 Nisan'da açıklanacak. 12 Nisan Çarşamba günü vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Yayımlanan takvimde "12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek." ifadeleri yer alıyor.
HANGİ SANDIKTA, OKULDA OY KULLANACAĞIM?
Seçmen sandık sorgulama işlemi her seçim öncesi milyonlarca vatandaş tarafından gerçekleştiriliyor. Oy kullanacak seçmenler, e-devlet içerisinde yer alan YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemlerini kullanabiliyor. Önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek uygulamada kişiler hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.