7'linin İzmir mitingi koalisyonlu yılların fragmanı gibi! Sistemsizlik açığa çıktı, kayıp yıllar akıllara geldi: Her kafadan bir ses yükseldi

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. 'Türkiye Yüzyılı' deyip sembol projelerin altına imzasını atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Seçim çalışmalarını sürdüren yıkım ittifakı bugün İzmir'e gitti.
Sahneye sırasıyla CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.
DAKİKA DAKİKA KAOSU DEŞİFRE ETTİK
Uzadıkça uzayan konuşmalar, seçmenin canını sıktı tadını kaçırdı. İzmirli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını dinlemek için tamı tamına 2 saat 4 dakika ayakta bekledi...
Takvim.com.tr, 7'li yıkım koalisyonunun İzmir mitingini dakika dakika deşifre etti.
16.23'te Tunç Soyer'in konuşmasıyla miting başlıyor... Soyer 16.30'da sahneden iniyor.
İZMİRLİLERİ "SİVASLILAR" DİYEREK SELAMLADI
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 16.31'de mikrofonu eline aldı. İzmirlileri "Sivaslılar" diyerek selamladı. Konuşmasını 16.42'de noktaladı.
16.44'te sahneye çıkan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 16.57'de sözlerine son verdi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 16.58'de sahneye ilk adımını attı. Saatler 17.17'yi gösterdiğinde sözü Ali Babacan'a devretmek üzere sahneden ayrıldı.
17.18'de mikrofonu eline alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 17.28'de konuşmasını noktaladı.
Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal 17.29'da çıktığı kürsüyü 17.46'da bıraktı.
17.48'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sözü aldı. Tamı tamına 27 dakika konuştu.