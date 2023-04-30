AK Parti Van Milletvekili adayları kimler? 28. dönem Van AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! Van'dan kimler aday oldu?

AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. İşte AK Parti Van Milletvekili adayları listesi...
AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023
Burhan Kayatürk
Kayhan Türkmenoğlu
Abdulahat Arvas
Azad Kartal
Selma Biçek
Muhammed Çalağan
Ömer Faruk Karakurt
Affan Orhan
BAKANLAR HANGİ İLDEN ADAY?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra