Gündoğdu Başkan Erdoğan'ı bekliyor! İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle bir araya geliyor.
GÜNDOĞDU MEYDANI DOLDU TAŞTI | VİDEO İZLE
GÜNDOĞDU BAŞKAN ERDOĞAN'I BEKLİYOR
Başkan Erdoğan Bayraklı Şehir Hastanesi ve İzmir Alsancak Kültür Sanat Fabrikası gibi kente kazandırılan önemli yatırımların toplu açılışını yapacak.
Erdoğan'ın konuşmasını yapacağı Gündoğdu Meydanı'nı saatler öncesinden doldu taştı.
İZMİR'İN SORUNLARINI BİLİYORUZ
İzmir'in bütün sorunlarını bildiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ben bu meydanda 2007 yılında bayrak dağıtarak bu mitinglere katıldım. İzmir'in sorunlarının bir çoğu yerel yönetim tarafından çözülmesi gereken sorunlar." dedi.