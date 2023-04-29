CHP’li Menderes Belediyesi'nde kayınpeder üzerinden rüşvet vurgunu! Mustafa Kayalar 12 yıla kadar hapsi istendi

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP Meclis Üyesi Ertan Güleç'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade etmeleri karşılığında Bodrum'daki iki villayı rüşvet olarak aldıkları tespit edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden alındı.
SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI
Menderes Belediye Başkanıyken gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan Mustafa Kayalar, CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç, Bien Otel'in sahibi Ali Bektaş ve Nurullah Ercan, Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak, emlakçı Songül Van hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ulaşılan iddianameye göre, N.K ve Z.S. isimli kişiler konu ile ilgili ihbarda bulundu.
İddianamede, Özdere'deki Bien Otel inşaatlarında ruhsat ve eki projelere aykırı yapılaşma olduğuna dair ihbar olduğu, ihbardan ancak 6 ay sonra yapı tatil zaptı tutulduğu, buna rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmayarak otel inşaatındaki kaçak yapılaşmaya müsaade edildiği belirtildi.
3.7 MİLYONLUK VİLLAYI 350 BİN LİRAYA SATMIŞLAR
Bodrum Akyarlar Mahallesi'ndeki villanın 02 Nisan 2020'de 350 bin lira bedelle otel inşaatının sahibi Ali Bektaş tarafından CHP'li Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine yapıldığı anlaşıldı. Villanın rayiç değerinin 3 milyon 750 bin lira olduğu, alım satım ile rayiç bedeli arasındaki 3 milyon 400 bin liralık farkın hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddianamede yer aldı.