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    • 29.04.2023 11:13
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TEKNOFEST'e katılım sağlayacak

    Son dakika haberi! TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün festivale katılarak standları gezecek.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan TEKNOFEST’e gidiyor

    Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.



    Dünyanın en büyük havacılık festivali, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



    BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN TEKNOFEST'TE OLACAK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün festival alanını ziyaret ederek standları gezecek. Bugünkü programı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek olan Başkan Erdoğan, bu görüşmenin ardından İzmir'e geçecek.
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