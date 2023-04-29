Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TEKNOFEST'e katılım sağlayacak





BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN TEKNOFEST'TE OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün festival alanını ziyaret ederek standları gezecek. Bugünkü programı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek olan Başkan Erdoğan, bu görüşmenin ardından İzmir'e geçecek.