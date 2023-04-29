Başkan Erdoğan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ni bugün hizmete alıyor! Türkiye'nin 4'üncü büyüğü açılıyor

Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi İzmir'de hizmete giriyor. Bayraklı'daki mega proje, Ege Bölgesi'nin de en büyük şehir hastanesi olacak.
Şehir hastanesinde 715 yataklı genel sağlık hizmeti veren bir hastane bulunuyor. Ama bunun dışında uzmanlık gerektiren 5 dalla ilgili 5 ayrı hastane de yine bu kampüs içinde hizmet verecek.
Bu hastaneler, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, fizik tedavi, adli psikiyatri ile kadın doğum ve çocuk dallarında sağlık hizmeti sunacak. Sadece İzmir'e değil tüm Ege Bölgesi'ne hizmet verecek olan Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
DÜNYAYA ÖRNEK
Bir günde 71 bin kişinin giriş çıkış yapacağı 622 dönüm bir alan, 300 dönüm de yeşil alan üzerine kurulu Bayraklı Şehir Hastanesi'ne dakikada 7 ambulans giriş yapacak. 54 ameliyathane, 247 yoğun bakım ünitesi, 6 tane ayrı hastaneden oluşan Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 4 bin kişi istihdam edilecek. Bayraklı Şehir Hastanesi AK Parti'nin şehre ve sağlığa kazandırdığına muazzam bir proje olacak. 2 bin 60 yatak kapasiteli proje Ege Bölgesi'nin en büyük, dünyanın da 10 büyük sağlık kampüsünden biri olacak.