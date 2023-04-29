Başkan Erdoğan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ni bugün hizmete alıyor! Türkiye'nin 4'üncü büyüğü açılıyor

Proje 622 bin 530 metrekare alan üzerinde sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması, tedavi çeşitliliğinin ülke geneline yayılması, bölgesel gelişimin sağlık alanında tamamlanması ve etkin sağlık hizmetinin sunulabilmesi hedefiyle yapıldı. Projede 170 bin 400 metrekare kapalı otopark alanı da yer alıyor. Yeni Asır'da yer alan haber göre, ana hastane binasında bin 325 hasta yatağı, 374 yoğun bakım yatağı, 40 merkezi, 8 günübirlik, 1 tüp bebek, 2 yanık, 2 kadın ve doğum olmak üzere toplam 54 adet ameliyat salonu olacak. Ayrıca hastanenin iki katında olmak üzere 302 poliklinik odası ile hizmet verilmesi planlanıyor.