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    • 29.04.2023 01:43
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TEKNOFEST'e katılım sağlayacak

    Başkan Erdoğan, bugün saat 11.00'de TEKNOFEST'e katılım sağlayacak. Erdoğan, ziyaretleri ve vatandaşlara hitabı sonrasında 15.00'teki İzmir mitingi için festivalden ayrılacak.

    Başkan Erdoğan TEKNOFEST’e gidiyor

    Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.



    Dünyanın en büyük havacılık festivali, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



    BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN TEKNOFEST'TE OLACAK
    Başkan Erdoğan, bugün saat 11.00'de TEKNOFEST'e katılacak. Erdoğan, ziyaretleri ve vatandaşlara hitabı sonrasında 15.00'teki İzmir mitingi için festivalden ayrılacak.
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