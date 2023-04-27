Son dakika: Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? AK Parti TSK Temsilcisi Recep Özel'den A Haber'e özel açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Yurt içi seçimlere de sayılı bir zaman kaldı.
Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? Cumhur İttifakı, sandık güvenliği için hangi önlemleri alıyor? Seçim gecesi sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlar nasıl önlenecek?
AK Parti YSK temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, "Seçim güvenliğini sandık güvenliğini biz herkesten daha çok önemsiyoruz. Çünkü en büyük parti biziz AK Parti. Seçim güvenliği en fazla olmasını önemseyen ve buna katkıda bulunan parti de biziz. Çünkü sandık o gün itibariyle kim ona sahip çıkarsa kim orada görevlisini fazla bulundurursa hiçbir söz söyleme hakkı yok" ifadelerini kullandı.
Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Bizim seçim sistemimiz sandık kurulundan ilçe seçim kuruluna, oradan il seçim kuruluna ve yüksek seçim kuruluna kadar her kademesinde siyasi parti temsilcilerinin müşahitlerinin görev aldığı bir alan sahadır. Sadece ilçe seçim kurulu başkanları yüksek seçim kurulu üyeleri bunlara hakimlik yapar. Bizler siyasi partielr olarak bu seçimleri yapıyoruz. Sandık kurulunda 5 tane siyasi partinin tesmilcisi var üyesi var.
Her şey bizlerin gözü önünde cereyan ediyor. Bugün 193 bine yakın sandığımız var Türkiye'de. Biz 193 bine yakın sandığın tamamında asil ve yedek sandık kurulu üyelerimizi verdik. Burada da müşahitlerimiz olacak. Diğer adaylar da oradaki üyelerini gözlemcilerini hazır bulundururlarsa hiç kimsenin söz söylemeye hakkı yoktur. O gün herkesin gözü önünde gizli oy açık tasnif herkesin gözü önünde bunlar cereyan ediyor.