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    • 27.04.2023 15:01
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama: "Cumhurbaşkanımız ile görüştüm size selamları var"

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da 83. sağlık tesisinin açılışında töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız ile görüştüm, size selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek." dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Cumhurbaşkanımız ile görüştüm size selamları var

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da 83. sağlık tesisinin açılışında töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



    Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU
    Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize selamı var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti.

    Bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Bu kadim şehirde atılacak her adımda tarih ve insanlık izleri yükselir. Sultanlara layık bu şehre ve onun güzel insanlarına selam olsun.

    Konyamız ev sahipliği yaptığı herkese ev sahipliği yapmış nadide bir şehirdir. Konyamız için ne yapsak azdır. Türkiye son 21 yılın hesabını yaparak yarınına karar verecek. Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Sağlık sisteminden nüfusuna tamamına yakını faydalanıyor. İnsanımız sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin ayrı doktoru var.

    Şimdi vizyon var. Yıllık değil yüzyıllık vizyon var.

    Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamı var. sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. en yakın zamanda programlarına devam edecekler.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama: "Cumhurbaşkanımız ile görüştüm size selamları var"
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