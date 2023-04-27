Akkuyu Nükller Santrali nerede, NE ZAMAN AÇILACAK? Nükleer santral nasıl çalışır? Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali...

Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak ısı enerjisi bu enerjiden de elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak yakıt yüklemesiyle resmen nükleer tesis statüsü kazanacak olan Akkuyu nükleer santrali için araştırmalar hızlandı. Peki, Nükleer santral nedir, nasıl çalışır? İşte detaylar...
TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ
Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak olan Akkuyu Nükller Santrali için heyecan dorukta. Santralde 60 yıl boyunca hizmet verilecek, bakım ve yenilemelerle bu süre 20 yıl daha uzatılabilecek. Tesis, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.
NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ NE ZAMAN AÇILACAK?
27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanacak.