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    • 27.04.2023 08:50
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    • 27.04.2023 08:50
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    AK Parti Van Milletvekili adayları kimler? 28. dönem Van AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! Van'dan kimler aday oldu?

    AK Parti Ankara milletvekili adayları açıklandı. Bu nedenle AK Parti Van Milletvekili adayları da en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 14 Mayısa günler kala vatandaşlar il il milletvekili adaylarını araştırmaya başladı. İşte AK Parti Van Milletvekili adayları isim listesi...

    takvim.com.tr
    AK Parti Van Milletvekili adayları kimler?

    AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. İşte AK Parti Van Milletvekili adayları listesi...

    AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    Burhan Kayatürk

    Kayhan Türkmenoğlu

    Abdulahat Arvas

    Azad Kartal

    Selma Biçek

    Muhammed Çalağan

    Ömer Faruk Karakurt

    Affan Orhan

    BAKANLAR HANGİ İLDEN ADAY?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        Haberler Güncel AK Parti Van Milletvekili adayları kimler? 28. dönem Van AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! Van'dan kimler aday oldu?
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