Nükleer santral nasıl çalışır? Akkuyu Nükller Santrali nerede, NE ZAMAN AÇILACAK? Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali...

NÜKLEER SANTRALLERİ FAYDALARI

Nükleer santraller hem yakıt olan enerjisi hem de ürettiği elektriği fazla olan santrallerdir. Havaya karbondioksit salınmadığı içi havayı kirletmez ev sera gazı oluşumuna katkı sağlamazlar. Doğaya ve çiftçilere herhangi bir zararları yoktur. Yenilikçi olan nükleer santraller, eski nükleer santrallere oranla daha çok güvenlidirler. Doğa için ve insanlar için hiçbir zararı olmaması adına çeşitli önlemlerin alınması ve sık sık yapılan kontroller ile sağlanmaktadır. Nükleer santrallerin olması ile elektriğin ithal edilmesine bağımlı kalınma oranı azalır ve insanlara daha uygun fiyatlı elektrik ve enerji sağlanabilir.