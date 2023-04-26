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    • 26.04.2023 23:47
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    Nükleer santral nasıl çalışır? Akkuyu Nükller Santrali nerede, NE ZAMAN AÇILACAK? Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali...

    Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak ısı enerjisi bu enerjiden de elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak yakıt yüklemesiyle resmen nükleer tesis statüsü kazanacak olan Akkuyu nükleer santrali için araştırmalar hızlandı. Peki, Nükleer santral nedir, nasıl çalışır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nükleer santral nasıl çalışır?

    Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar son hız devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlar nükleer santraller hakkında araştırmalara başladı. Peki, nükleer santral nasıl çalışır? İşte detaylar...

    TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ

    Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak olan Akkuyu Nükller Santrali için heyecan dorukta. Santralde 60 yıl boyunca hizmet verilecek, bakım ve yenilemelerle bu süre 20 yıl daha uzatılabilecek. Tesis, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

    NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ NE ZAMAN AÇILACAK?

    27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanacak.

        NÜKLEER SANTRAL NASIL ÇALIŞIR?

        Reaktörün kalbinde, ana madde olarak uranyum kullanılır. Uranyumun parçalanmasından sonra ortaya yüksek miktarlarda enerji çıkmaktadır. Uranyum, bu şekilde fisyon (atomun iki veya daha fazla çekirdeğe bölünmesi) tepkimesine girer. Fisyon tepkimesi ile oluşan yüksek miktardaki enerji, su buharını yüksek sıcaklıklara kadar ısıtır. Oluşan buhar, elektrik jeneratörü türbinlerine iletilir. İletilen buhar da türbin şaftını çevirerek elektrik üretimini sağlar. Bu mekanik dönme hareketi sonucunda alternatörlerde elektrik elde edilir. Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller ile kullanılacağı yere gönderilir.

        Türbinden çıkan, ısı enerjisi yani sahip olduğu basınç ve sıcaklığı düşmüş olan buhar, tekrar kullanılmak üzere yoğuşturucuda (kondenser) yoğuşturulup su haline dönüştürüldükten sonra, tekrar reaktörün kalbine gönderilir. Yoğuşturucu da su buharının faz değişimini yapabilmek için çevrede bulunan deniz, göl gibi su kaynaklarını soğutucu olarak kullanır.

        NÜKLEER SANTRALLERİ FAYDALARI

        Nükleer santraller hem yakıt olan enerjisi hem de ürettiği elektriği fazla olan santrallerdir. Havaya karbondioksit salınmadığı içi havayı kirletmez ev sera gazı oluşumuna katkı sağlamazlar. Doğaya ve çiftçilere herhangi bir zararları yoktur. Yenilikçi olan nükleer santraller, eski nükleer santrallere oranla daha çok güvenlidirler. Doğa için ve insanlar için hiçbir zararı olmaması adına çeşitli önlemlerin alınması ve sık sık yapılan kontroller ile sağlanmaktadır. Nükleer santrallerin olması ile elektriğin ithal edilmesine bağımlı kalınma oranı azalır ve insanlara daha uygun fiyatlı elektrik ve enerji sağlanabilir.
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