Nükleer santral nasıl çalışır? Akkuyu Nükller Santrali nerede, NE ZAMAN AÇILACAK? Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali...

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar son hız devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlar nükleer santraller hakkında araştırmalara başladı. Peki, nükleer santral nasıl çalışır? İşte detaylar...
TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ
Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak olan Akkuyu Nükller Santrali için heyecan dorukta. Santralde 60 yıl boyunca hizmet verilecek, bakım ve yenilemelerle bu süre 20 yıl daha uzatılabilecek. Tesis, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.
NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ NE ZAMAN AÇILACAK?
27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanacak.