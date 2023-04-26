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    • 26.04.2023 09:15
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    FETÖ'ye 3 ilde şafak baskını: Ankesör soruşturmasında 9 maliye personeline operasyon

    Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesörlü hatlara ilişkin mahrem imamlarla irtibatları tespit edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan 9 maliye personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Üç ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    3 ilde operasyon! 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık aramalara yönelik soruşturmalar devam ediyor.

    9 MALİYE PERSONELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
    Terör örgütü içerisinde vergi müfettişlerinden sorumlu mahrem imamlarla kullandıkları operasyonel hatlar üzerinden çok sayıda irtibat kaydı ve ortak baz birlikteliği bulunduğu tespit edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan 9 Maliye personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

    7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine itirafçı beyanı da tespit edildi. İstanbul, Hakkari ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Güncel FETÖ'ye 3 ilde şafak baskını: Ankesör soruşturmasında 9 maliye personeline operasyon
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