Akkuyu "nükleer tesis" statüsüne kavuşuyor! Açılışa saatler kaldı... "Tüm İstanbul'un elektrik ihtiyacını karşılayacak"

AKKUYU 'NÜKLEER TESİS' OLUYOR

Yakıt gelmesi, işletmeye almadan önceki en kritik aşama. Nükleer tesislerle ilgili olarak Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bazı kuralları var. Biz de bunun üyesiyiz. Onların denetimi altında bazı işlerimi gerçekleştiriyoruz. Bu ajansa göre, bir tesise yakıt gelirse 'nükleer tesis' olmuş oluyor. Bu hukuken ilan edilmiş olacak. Ajans yarın bunu resmi sitesinden de ilan edecek. Yarın uranyum çubukları gelecek. Aslında bir kısmı geldi. Şuan güvenli alanlarda muhafaza ediliyor. Bu çubuklar reaktörlere yerleştirilecek, belli testlerden sonra nötron ile aktif hale getirilecek. Böylece nükleer reaksiyon devreye girmiş olacak.



"DÜNYADA AYNI ANDA 4 REAKTÖR İNŞAATI DEVAM EDEN BİR PROJE YOK"

İşletmeden sonra çok daha yüksek güvenlik tedbirleri uygulanacak. Tesis büyük oranda tamamladı. Birinci reaktör için tabi. 2,3 ve 4. reaktörler için henüz yakıt gelmedi. Anlaşmamıza göre de işletmeye geçtikten sonra birer yıl arayla diğer 3 reaktörü alarak tesisi tam yükte çalıştırılacak. İlk reaktör devreye alındıktan sonra üretmemiz gereken enerjinin 4'te 1'i üretilecek. Dünyada aynı anda 4 reaktör inşaatı devam eden bir proje yok. Her birisinin ilerleme safhaları farklı. Böylelikle iş gücünü optimum seviyede yönetiyoruz. Sahada şuan 25-30 bin insanımız çalışıyor. Her bir reaktör bittikçe işletmeye geçecek. Her biri bittikçe faaliyete geçecek. 1 tesiste 4 nükleer santral olacak aslında. 4 nükleer santral devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Yani tüm İstanbul'un elektriğini burada üreteceğiz.