İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Kırmızı Oda' animasyonu! Akşener’in siyasi vizyonu böyle tiye alındı

İZLEYENLERİ KAHKAHALARA BOĞAN VİDEO

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim için il il gezen Akşener için öyle bir animasyon hazırlandı ki, izleyenler kahkahalara boğuldu.

Bir zamanların dikkat çeken programlarından biriydi "Kırmızı Oda"…

Reyting rekorları kıran ve dizi içeriği gibi hazırlanan program, bu kez siyasi arenaya uygulandı…