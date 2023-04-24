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    • 24.04.2023 21:18
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    ANALİZ: CHP'den emperyal çeteye 'Libya' sözü! İngilizden "Erdoğan'ın kaybetmesi Berlin'den Washington'a şampanyalarla kutlanır" yorumu

    2023 seçimleri dünya tarafından soluksuz takip ediliyor. İngiliz Middle East Eye'da Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona ilişkin dikkat çeken bir analiz kaleme alındı. 7'li koalisyonun tek amacının AB, ABD ve NATO'yu mutlu etmek olduğuna dikkat çekildi. Ankara'daki iktidar değişikliğinin Orta Doğu'da keskin bir şekilde hissedileceği söylendi, "Erdoğan'ın kaybetmesi Berlin'den Washington'a şampanyalarla kutlanır" yorumu yapıldı. Öte yandan CHP'nin dış politika adı altından emperyal çeteye verdiği 'Libya' sözü dikkatlerden kaçmadı. Ünal Çeviköz, "Türkiye komşularının içişlerine müdahale ediyor" iddiasını ortaya atıp, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Libya'da sert güç kullanıyor" iftirasını yaydı. Küresel işbirlikçilerine "Libya'dan çekileceğiz" sözü verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin yegane amacı: Emperyal çeteyi mutlu etmek

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.

    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, HDPKK ve bölücü türevlerinin desteklediği 7'li koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    HALİL İBRAHİM DEĞİL, KANDİL'İN SOFRASI
    Öte yandan 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırmış, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçime 19 günlük bir zaman dilimi kaldı. 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimler dünya tarafından da yakından takip ediliyor.



    İngiltere merkezli Middle East Eye'da Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona ilişkin dikkat çeken bir analiz kaleme alındı.

    7'LİNİN TEK AMACI AB, ABD VE NATO'YU MUTLU ETMEK
    Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının yegane amacının Avrupa Birliği, ABD ve NATO'yu mutlu etmek olduğu, Batı'ya yaranmak adına çeşitli vaatler verildiğinin altı çizilen haberde olası bir iktidar değişikliğinin Batı tarafından büyükle sevinçle karşılanacağı söylendi.

    KÜRESEL SİYASETTE 'ERDOĞAN' ETKİSİ: GİDİŞİ ORTA DOĞU'DA KESKİN BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLİR
    David Hearst imzalı analizde, Ankara'daki iktidar değişikliğinin Orta Doğu'da keskin bir şekilde hissedileceği söylendi, "Ortadoğu'nun istikrar için güçlü devletlere sahip olması elzemdir. Erdoğan'ın şüphe götürmez hatalarına rağmen başardığı da buydu. Bu açıdan bakıldığında, şimdi Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil, bölge için felaket olabilir" ifadeleri kullanıldı.

    David Hearst ismini mercek altına almakta fayda var... Hearst, The Guardian gazetesinin eski dış politika şefi.

    Middle East Eye'da kaleme aldığı analizde Hearst, Kılıçdaroğlu ile ilgili şu anektodu düşüyor;

    "Muhalefet liderinin ABD, AB ve NATO'yu memnun etme dürtüsü bölge için iyiye işaret olmaz"

        KILIÇDAROĞLU'NUN İCAZET TURLARI
        Kılıçdaroğlu'nun yaptığı icazet turlarına da ilgili yazıda yer verildi... Bay Bay Kemal'in Washington, İngiltere ve Almanya'yı ziyaret etmeye özen gösterdiği belirtildi.

        "Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu , manşetlere çıkmak için bir dizi açıklama yaptı. Göreve başladıktan sonraki üç ay içinde Avrupa'da vizesiz seyahat sözü verdi . Yunanistan'ı silahlı müdahale ile tehdit etti . Washington, İngiltere ve Almanya'yı ziyaret etmeye özen gösterdi"



        "ERDOĞAN'IN KAYBETMESİ BERLİN'DEN WASHINGTON'A ŞAMPANYALARLA KUTLANIR"
        Analizde yer alan bir nokta vardı ki küresel çetenin 7'li koalisyona verdiği desteği kanıtlar nitelikte...

        "Erdoğan'ın kaybetmesi, şüphesiz Berlin'den Washington'a kadar çok sayıda başkentte şampanya mantarlarının patlayışıyla karşılanacaktır"



        ÜNAL ÇEVİKÖZ YİNE SAHNEDE!
        Öte yandan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, İngiltere merkezli MEE'ye yeni hükümetin uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve NATO ile ilişkilerini normalleştirmeye kararlı olacağını söyledi.

        David Hearst analizinde Çeviköz'ün demeçlerine de yer verdi.

        Hemen o demeçlere bakalım;

        CHP'li Ünal Çeviköz, "Türkiye komşularının içişlerine müdahale ediyor" iddiasını ortaya atıp, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Libya'da sert güç kullanıyor" iftirasını yaydı. Emperyal işbirlikçilerine Libya'da "dürüst bir arabulucu" olacağı sözünü vererek Türkiye'nin gönül coğrafyasında bulunan mevcudiyetini sona erdireceklerinin mesajını verdi.

        David Hearst, Çeviköz'ün bu çıkışını "Bunu söylemek, başarmaktan daha kolaydır" diyerek yorumladı...



            Çeviköz'ü mercek altına almakta fayda var...

            Çünkü CHP'de bu isim, Türkiye karşıtı her oluşuma aleni destek veriyor. Mavi Vatan davasında Yunan'la ağız birliği yapıyor, Türkiye'yi bilimum ülkelere şikayet ediyor.

            ABD'den medet umması da bu işin cabası...

            "ABD TÜRKİYE MÜDAHALE ETSİN" ÇAĞRISI
            CHP'li Ünal Çeviköz, 2020 yılında aleni bir şekilde ABD'nin Türkiye müdahale etmesi gerektiğini savunmuş Biden'a çağrı yapmıştı;

            "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması"


            ÜNAL ÇEVİKÖZ ABD'YE TAM TESLİMİYETİ İTİRAF ETTİ
            Aynı Çeviköz ABD medyasına verdiği demeçte de CHP'nin tam teslimiyetini itiraf etti.

            ABD'li Newsweek'e konuşan Çeviköz 7'li koalisyonun 14 Mayıs seçimlerinden galip çıkması durumunda dış politikada neler değişeceğini tek tek anlattı.

            Çeviköz ABD basınına verdiği demeçte kullandığı ifadelerle Rusya-Ukrayna savaşından Suriye'deki gelişmelere teröre destek veren İsveç'in NATO'ya üyeliğine ve S-400'lere kadar her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı bir politika çizdi.

            İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ KABUL EDECEKLER SURİYE'DEN ÇEKİLECEKLER!
            ABD dergisinde yayımlanan haberde Ünal Çeviköz'ün, "İç siyasette demokratikleşme süreçleri ve yeni hükümetle seçimlerin ardından Türkiye'nin dış politika uygulamasında yeni bir vizyonla, Türk-ABD ilişkilerinin de daha iyi açılımlara ve ufuklara sahip olacağına inanıyoruz." ifadeleri dikkat çekiyor.

            Bu ifadeler teröre destek veren İsveç'in NATO üyeliğinin kayıtsız şartısz onaylayacağını ve Türkiye'nin Suriye'deki varlığından vazgeceğimi yorumlarına sebep oldu. Öyle ki ABD Türkiye'den beklediğini alamasa da her fırsatta bu taleplerini yineliyor.



                TÜRKİYE'NİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ TARAFSIZ TUTUMUNU ZEDELEYECEKLER!
                Öte yandan 7'li koalisyonun bir başka taahhüdü ise Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız tutumunu zedelemek. Öyle ki Kılıçdaroğlu Amerika'da yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çeşitli programlarda iktidar olmaları halinde Ukrayna'ya destek vereceklerini ilan etmişti. Çeviköz de "Rusya'ya, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız." ifadeleriyle bunu teyit etti.



                S-400'LERDEN VAZGEÇİLECEK
                ABD'nin "F-16 modernizasyon paketini onaylamasın" ilişkin konuşan Çeviköz, Türkiye'nin ABD tarafından yapılan baskılara rağmen savunmasını güçlendirmek için aldığı S-400'lerden vazgeçileceğini de itiraf ediyor.

                "Türkiye'nin F-35 projesine yeniden dahil olmasının ya da ABD ile savunma sanayii işbirliğini ilerletmesinin önündeki en büyük engellerden birinin Ruslardan S-400 alımı olduğunu biliyoruz." diyen Çeviköz kurulacak yeni hükümette S-400'lerin yarattığı tehlikeleri bertaraf etmek için NATO müttefikleriyle birlikte çalışmaya istekli olacaklarını söyledi.

                Çeviköz şunları söyledi;

                "Hem Türkiye'yi hem de ABD'yi tatmin edecek bir anlayış olacaktır. S-400 engelinin çözülmesiyle birlikte, Türkiye'nin ABD ile savunma sanayi işbirliğine devam edeceğinden eminim. NATO müttefiklerimizin S-400'lerin Türkiye topraklarındaki varlığına ilişkin güvenlik algısını tatmin edebilecek çeşitli mekanizmalar ya da seçenekler olabilir. Bence bu endişelerin üstesinden gelmek için pek çok olasılık olacaktır."
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                HDPKK’nın ’yiğit’leri! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu...
                Haberler Güncel ANALİZ: CHP'den emperyal çeteye 'Libya' sözü! İngilizden "Erdoğan'ın kaybetmesi Berlin'den Washington'a şampanyalarla kutlanır" yorumu
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