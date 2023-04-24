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    • 24.04.2023 10:40
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    AK Parti Kocaeli Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! AK PARTİ KOCAELİ'DEN kimler aday oldu?

    AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti Kocaeli Milletvekili adayları ise en sık aratılanlar arasında yerini aldı. AK Parti Kocaeli milletvekili adayları kimler oldu? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den aday olacak isimler belli oldu. Peki, AK Parti Kocaeli milletvekili adayları kimler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AK Parti Kocaeli Milletvekili adayları!

    AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Kocaeli ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Kocaeli Milletvekili adayları...

    AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

    1. Sadettin Hülagü

    2. Radiye Sezer Katırcıoğlu

    3. Veysal Tipioğlu

    4. Mehmet Akif Yılmaz

    5. Cemil Yaman

    6. Sami Çakır

    7. Yasemin Özdemir

    8. Mehmet Ellibeş

    9. Ali Güney

    10. Berna Abiş

    11. Hasan Soba

    12. Erkan Aksoy

    13. Gülay Artut

    14. İbrahim Efe

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

        GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

        Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra

        Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra

        Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra

        Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra

        Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra

        Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra

        Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra

        Ömer Çelik– Adana 1. sıra

        Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra
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        Haberler Güncel AK Parti Kocaeli Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! AK PARTİ KOCAELİ'DEN kimler aday oldu?
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