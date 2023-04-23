Başkan Erdoğan'ı selamlayacak: Bakan Akar'ın "avara" komutuyla TCG Anadolu boğaz geçişi için limandan ayrıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile TCG Anadolu'ya geldi.
Denizcilik geleneklerine göre gemiye çıkışında "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı.