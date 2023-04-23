Başkan Erdoğan'ı selamlayacak: Bakan Akar'ın "avara" komutuyla TCG Anadolu boğaz geçişi için limandan ayrıldı

Boğaz geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapılacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik edecek.

Geminin limandan ayrıldığı anlar, sahilde toplanan çok sayıdaki vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.