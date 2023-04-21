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    • 21.04.2023 11:45
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    Eski Bakan Masum Türker'den Berat Albayrak itirafı: "Allah'ı var baş mimarı! Bu konulara girmeseydi bugün bunları konuşamazdık"

    710 milyar metreküp doğal gaz Başkan Erdoğan'ın Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda katıldığı törenle devreye alındı. Muhalif kimliğiyle bilinen Ekonomi eski Bakanı Masum Türker, canlı yayında yaptığı açıklamada çıkarılan doğal gazın baş mimarının Berat Albayrak olduğunu itiraf etti. Türkiye'nin bu alanda uzmanlaşacağını ve Orta Asya gazını da ihraç edeceğini belirten Türker, "Allah'ı var bugün bu konuştuklarımızın baş mimarı Berat Albayrak'tır. Bilimin ışığında Berat Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunlar konuşacak olamazdık." dedi.

    takvim.com.tr
    Eski Bakan Masum Türker’den Berat Albayrak itirafı!

    Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp doğal gaz Başkan Erdoğan'ın Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda katıldığı törenle devreye alındı.

    ESKİ BAKAN MASUM TÜRKER'DEN BERAT ALBAYRAK İTİRAFI! | VİDEO İZLE

    BİR AY DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ BİR YIL MUTFAK VE SICAK SU ÜCRETSİZ
    Törende yaptığı konuşmada milyonlara bayram müjdesi veren Başkan Erdoğan, vatandaşların evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini belirterek, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz" dedi.

    MİMARI BERAT ALBAYRAK
    Karadeniz'de bulunan ve devreye alınan doğal gazla ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın görev yaptığı dönemde yaptığı atılımlara dikkat çekti. Albayrak'ın çıkarılan doğal gazın baş mimarı olduğunu belirten ve muhalif kimliğiyle bilinen Türker, çocukluk ve gençlik yıllarında Doğu'da açılan petrol kuyularının kapatıldığını, "Adıyaman'da oldu bu Batman'da oldu bu. Bu ülkede enerji var çıkarılmasına müsaade edilmiyordu." sözleriyle açıkladı.



        TÜRKİYE UZMANLAŞACAK ORTA ASYA GAZINI İHRAÇ EDEN ÜLKE OLACAĞIZ
        Berat Albayrak'ın bilimin ışığında bu çalışmaları yaptığını ve Türkiye'nin bu alanda uzmanlaşacağını sözlerine ekleyen Türker, "Allah'ı var bugün bu konuştuklarımızın baş mimarı Berat Albayrak'tır. Kendisi bu konuda doktora yaptı. Bilimin ışığında Berat Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunlar konuşacak olamazdık. Doğalgaz keşfi sonrası cari açık, üretim maliyeti düşecek. Türkiye diğer taraftan bu konuda uzmanlaşacak. Rusya'nın uzun yıllar ambargo koyduğu fakat Ukrayna savaşı dolayısıyla Orta Asya enerjisini ihraç eden ülke olacağız." dedi.



        BERAT ALBAYRAK YURT DIŞINDAKİ REZERVLERİ TÜRKİYE'YE TAŞIDI
        Geçtiğimiz yıllarda Türkiye ekonomisine karşı başlatılan ekonomik saldırının Türkiye'nin yurt dışındaki rezervlerini yurt içine taşımasıyla başladığını söyleyen eski Bakan Türker, "Bunun farkına varan ABD ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladı" ifadelerini kullanmıştı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yönetiminin iyi olduğunu vurgulayan Türker, "Berat Albayrak'a herkes saldırıyor. Belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı, başarısız değildi" şeklinde konuşmuştu.

        BERAT ALBAYRAK'IN ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR
        Karadeniz gazının devreye alınması ve Türker'in açıklamaları sonrası Berat Albayrak'ın enerjide bağımsız Türkiye sloganıyla başlattığı hamleler yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin enerjide sevindiren haberler almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politikasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor.

            ALBAYRAK'IN 2017'DEKİ YERLİ FİLO HAMLESİ İLE BAŞLADI
            Tarihler 6 Nisan 2017'yi gösteriyordu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda Türkiye'nin ilk kez sondaj gemisi alacağını duyurdu. Türkiye'nin enerji yolculuğundaki kaderi belki de bu hamleyle döndü. Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesi muhalefet tarafından hayal olarak görülüp eleştirilse de, Albayrak kararından geri adım atmadı.

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            Haberler Güncel Eski Bakan Masum Türker'den Berat Albayrak itirafı: "Allah'ı var baş mimarı! Bu konulara girmeseydi bugün bunları konuşamazdık"
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