Eski Bakan Masum Türker'den Berat Albayrak itirafı: "Allah'ı var baş mimarı! Bu konulara girmeseydi bugün bunları konuşamazdık"





TÜRKİYE UZMANLAŞACAK ORTA ASYA GAZINI İHRAÇ EDEN ÜLKE OLACAĞIZ

Berat Albayrak'ın bilimin ışığında bu çalışmaları yaptığını ve Türkiye'nin bu alanda uzmanlaşacağını sözlerine ekleyen Türker, "Allah'ı var bugün bu konuştuklarımızın baş mimarı Berat Albayrak'tır. Kendisi bu konuda doktora yaptı. Bilimin ışığında Berat Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunlar konuşacak olamazdık. Doğalgaz keşfi sonrası cari açık, üretim maliyeti düşecek. Türkiye diğer taraftan bu konuda uzmanlaşacak. Rusya'nın uzun yıllar ambargo koyduğu fakat Ukrayna savaşı dolayısıyla Orta Asya enerjisini ihraç eden ülke olacağız." dedi.