AK Parti Kocaeli Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! AK PARTİ KOCAELİ'DEN kimler aday oldu?

AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Kocaeli ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Kocaeli Milletvekili adayları...
AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
1. Sadettin Hülagü
2. Radiye Sezer Katırcıoğlu
3. Veysal Tipioğlu
4. Mehmet Akif Yılmaz
5. Cemil Yaman
6. Sami Çakır
7. Yasemin Özdemir
8. Mehmet Ellibeş
9. Ali Güney
10. Berna Abiş
11. Hasan Soba
12. Erkan Aksoy
13. Gülay Artut
14. İbrahim Efe
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra