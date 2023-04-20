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    • 20.04.2023 10:31
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    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak Türkiye'ye indi

    Son dakika haberi! Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edildi. Türk İnterpol yetkilileri tarafından teslim alınan Özer İstanbul'a getirildi.

    takvim.com.tr
    Kripto Tosuncuk Türkiye’de

    Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edildi.

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    Özer, Adalet Bakanlığının talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı.

    Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.



    ÖZER'İ TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A İNDİ
    Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Özer'i taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Özer, polis eşliğinde uçaktan indirildi.

    İADE SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
    Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.

        Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

        Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.

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