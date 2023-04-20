Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak Türkiye'ye indi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edildi.

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Özer, Adalet Bakanlığının talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.





ÖZER'İ TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A İNDİ

Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Özer'i taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Özer, polis eşliğinde uçaktan indirildi.