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    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getiriliyor!

    Son dakika haberi! Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edildi. Özer, Türk İnterpol yetkilileri tarafından teslim alındı. Özer, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getiriliyor.

    takvim.com.tr
    Kripto Tosuncuk Türkiye’ye getiriliyor!

    Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edildi. Özer, Türk İnterpol yetkilileri tarafından teslim alındı. Özer, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getiriliyor.

    Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

    Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

    ÖZER 7 ARALIK'TA KARARI TEMYİZE GÖTÜRMÜŞTÜ
    Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.
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        Haberler Güncel Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getiriliyor!
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