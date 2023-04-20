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    • 20.04.2023 12:02
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    • 20.04.2023 12:02
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    Seçmen bilgi kağıdı almak zorunlu mu, ne zaman gelir? YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI! Seçmen kütüğü listesine nereden bakılır?

    Seçmen sandıkları açıklanma tarihi de hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında seçmen kütüğü listesine nereden bakılır ve seçmen kağıdı almak zorunlu mu soruları yer alıyor. Peki, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Seçmen kütüğü listesine nereden bakılır?

    Seçmen sandıkları açıklanma tarihi de hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında seçmen kütüğü listesine nereden bakılır ve seçmen kağıdı almak zorunlu mu soruları yer alıyor. Peki, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    SEÇMEN SANDIKLARI 2023

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre seçmen sandıkları 12 Nisan'da açıklanacak. 12 Nisan Çarşamba günü vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Yayımlanan takvimde "12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek." ifadeleri yer alıyor.

    HANGİ SANDIKTA, OKULDA OY KULLANACAĞIM?

    Seçmen sandık sorgulama işlemi her seçim öncesi milyonlarca vatandaş tarafından gerçekleştiriliyor. Oy kullanacak seçmenler, e-devlet içerisinde yer alan YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemlerini kullanabiliyor. Önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek uygulamada kişiler hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

        E-DEVLET SEÇMEN SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ 2023

        Sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

        SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI!

        SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

        YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

        e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ALMA

        Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

            SEÇİM TAKVİMİ 2023

            12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

            19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

            27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

            4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

            7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

            9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

            13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

            14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

            İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

            5 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

            16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

            17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

            18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

            19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

            20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

            22 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

            24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

            27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

                28 Mayıs: Oy verme günü.

                29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

                30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

                31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

                1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
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                Haberler Güncel Seçmen bilgi kağıdı almak zorunlu mu, ne zaman gelir? YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI! Seçmen kütüğü listesine nereden bakılır?
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