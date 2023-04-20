Saat 20.23'te ne olacak? Yerli gazı ilk kez yanıyor! 20 Nisan 2023 Karadeniz Gazı açılışı CANLI İZE! Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne?

GAZ FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili vereceği müjdeyi yarın akşam açıklayacak. Erdoğan'ın ya gaz fiyatında yapılacak indirimi ya da belli bir metreküpe kadar ücretsiz gaz verileceğini açıklaması bekleniyor.