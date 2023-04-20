Saat 20.23'te ne olacak? Yerli gazı ilk kez yanıyor! 20 Nisan 2023 Karadeniz Gazı açılışı CANLI İZE! Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne?

Başkan Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı müjde merakla bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende müjdeyi açıklaması bekleniyor.
20.23 BAŞKAN ERDOĞAN KARADENİZ GAZI AÇILIŞI CANLI YAYINI!
20.23'TE NE OLACAK?
Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 20.23'te Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MÜJDE NEDİR?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende müjdeyi açıklaması bekleniyor.