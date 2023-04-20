Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 20.04.2023 20:01
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    Saat 20.23'te ne olacak? Yerli gazı ilk kez yanıyor! 20 Nisan 2023 Karadeniz Gazı açılışı CANLI İZE! Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne?

    Saatler 20.23'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak Filyos’ta Türkiye’nin enerjide bağımsızlık ateşini yakacak. Birçok kişi bu özel anları kaçırmamak için araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında Başkan Erdoğan'ın açıklaması ne olacak ve Karadeniz Gazı canlı yayını yer alıyor. İşte 20.23'te yayınlanacak Karadeniz Gazı açılışı için canlı izleme ekranı...

    takvim.com.tr
    20.23’te ne olacak? Başkan Erdoğan ne açıklayacak?

    Başkan Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı müjde merakla bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende müjdeyi açıklaması bekleniyor.

    20.23 BAŞKAN ERDOĞAN KARADENİZ GAZI AÇILIŞI CANLI YAYINI!

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    20.23'TE NE OLACAK?

    Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 20.23'te Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MÜJDE NEDİR?

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende müjdeyi açıklaması bekleniyor.

        MAYIS AYINDA EVLERDE

        170 km deniz açıklığından karaya ulaştırılan Karadeniz gazında test için yanma işlemleri gerçekleşti. 710 milyar metreküplük rezerv mayıs ayında evlere ulaşacak. İlk etapta günlük 10 milyon metreküplük akış sağlanacak, zaman içerisinde bu miktar 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

        GAZ FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili vereceği müjdeyi yarın akşam açıklayacak. Erdoğan'ın ya gaz fiyatında yapılacak indirimi ya da belli bir metreküpe kadar ücretsiz gaz verileceğini açıklaması bekleniyor.
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        Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
        Haberler Güncel Saat 20.23'te ne olacak? Yerli gazı ilk kez yanıyor! 20 Nisan 2023 Karadeniz Gazı açılışı CANLI İZE! Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne?
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