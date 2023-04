İstanbul'da yüzyılın dönüşümü! İlk temeller bugün atılıyor: Müjdeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Tedarik zincirinin gelinen süreçte zincirlerinin bozulması, tüm dünyada yaşanan enflasyon sıkıntıları, problemleri inşaat maliyetlerinde ciddi bir artışa sebebiyet verdiğinin altını çizen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim de baktığınızda konutlarla ilgili yapılabilecek her türlü desteği yapıp, bir an önce vatandaşımıza verelim, teslim edelim istedik. O yüzden o sözlerimizi tutmanın da salgın ve pandemi süreci olmasına rağmen hep peşinden koştuk. Gelinen süreçte az önce salgın sebebiyle, tedarik zincirinin bozulması sebebiyle tüm dünyada yaşanan enflasyon sıkıntıları sebebiyle maalesef maliyetlerin arttığını gördük. Dedik ki biz burada vatandaşımızı yalnız bırakmayız. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki herkesin inşaat maliyeti kaç liraysa yarısını devletimiz karşılayacak dedik. Çıkan maliyetin yarısı devletimizden. Ve kalan tutarı da 180 aya kadar vade yapıyoruz. 15 yılda vatandaşımız ödeyecek. Burayı da TÜFE'ye endeksli yapıyoruz. Memur maaş artış katsayısını geçmeyecek. Orada da nasıl TOKİ'de yaptığımız sosyal konutlarla biz vatandaşlarımıza artış çok olsa da o artıştan her türlü indirimi yapmak suretiyle vatandaşımızın orada da yanında oluyorsak, aynı anlayışla bu sürecimizi inşallah yürütüyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Kartal'da, Orhan Tepe'de el ele, kol kola nasıl başladıysak süreci de o şekilde bitireceklerini belirterek, "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza, liderimize, genel başkanımıza en yüksek desteği vereceksiniz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Kartal'a inanıyoruz, Orhantepe'ye inanıyoruz, İstanbul'umuza inanıyoruz. Ben de bir kardeşiniz olarak sizler için, İstanbul için, İstanbul'umuzun ilçeleri için hizmet edeceğiz, koşturacağız, çalışacağız. Allah bizleri sizlere, milletimize mahcup etmesin, Kartala mahcup etmesin, Orhantepe'ye mahcup etmesin." dedi.