İstanbul'da yüzyılın dönüşümü! İlk temeller bugün atılıyor: Müjdeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak





BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK ÖNEMLİ MÜJDELER PAYLAŞACAK

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramın birinci günü çok önemli müjdeleri paylaşacağını ifade ederek, "Büyük İstanbul dönüşümüne ilişkin Yüzyıl'ın dönüşümüne ilişkin tüm Türkiye'de, İstanbul'umuzda çok önemli müjdelerimizi paylaşacak. Burada yapmış olduğumuz konutların anahtarlar teslimlerini vereceğiz, yine rezerv konutlarımızın temellerini atacağız. Yine yerindeki dönüşüme ilişkin vatandaşlarımıza vereceğimiz desteklerimizi yine devletimizin desteğini bakanlığımızın çalışmalarını milletimizle paylaşacak." dedi.

"Birincisi Kartal etap-1, etap-2 dediğimiz Kordonboyu bölgesindeki imar planlarını onayladık, kesinleştirdik"

Bakan Kurum, hepimizin İstanbul'u için, Kartal için bir mücadele verildiğini vurgulayarak, Kartal'a iki müjdeyle geldiklerini belirtti. Bakan Kurum, "Diyoruz ki; yeşilin, mavinin arttığı, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı, mutlu olduğu huzurlu, güvenli İstanbul hayal ediyoruz. Bu hayal çerçevesinde de inşallah projelerimizi sizlerle beraber yapacağız. Kartal'ımıza ilişkin iki müjdeyle geldik. Birincisi Kartal Etap-1, Etap-2 dediğimiz Kordonboyu bölgesindeki imar planlarını onayladık, kesinleştirdik ve artık Kartal'ın en sorunlu en problemli yeri diyeceğimiz alanda yeşil alanlarıyla, yollarıyla vatandaşımızın dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir sorunu hiçbir problemi kalmadı. Burada vatandaşlarımızla eğer talep ederlerse bizden aynı Orhantepe gibi destek isterlerse de biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de elimizi taşın altına koyarız. Dönüşüme destek oluruz. Kartal'daki dönüşüme yine destek olmaya devam ederiz. Planımız bu manada hem Kartal'ımıza hem İstanbul'umuza hayırlı olsun diyorum. Bu plan çerçevesinde 1.Etap'ta Kordonboyu Mahallesi, Yukarı ve Petroliş Mahallelerimizin bir kısmını kapsayan yaklaşık 14 hektarlık bir alandan bahsediyorum. Dolayısıyla bu alanda devletimiz, Bakanlığımız, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'müzle verilecek tüm destekleri burada vermeye devam edeceğiz. " dedi.

"Kartal'daki Taşocağı belki de dünyada da örneği yok. Kartal'daki taş ocağının olduğu yeri de size millet bahçesi yapıyoruz"

Bakan Kurum, İstanbul Kartal'da bulunan taş ocağının olduğu yerin millet bahçesi yapıldığını ve dünyada eşi benzeri olmadığını ifade ederek, "Gelelim Orhantepe'mize. Bir de millet bahçemiz var. Millet bahçemizle ilgili eski tekel arazisinin olduğu yerde Adalet Bakanlığı'mızla da konuştuk. Burada bu alana ilişkin milletimizin millet bahçesi talebi var. Millet bahçesi yapımı için biz sizden tahsisini alıyoruz ve milletimize millet bahçesi kazandıracak adımı orada da atıyoruz. Oraya millet bahçesini yapıyor ve vatandaşımıza teslim ediyor olacağız. Diğer millet bahçemiz İstanbul'da örneği yok. Kartal'daki Taşocağı belki de dünyada da örneği yok. Kartal'daki taş ocağının olduğu yeri de size millet bahçesi yapıyoruz. İnşası Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Orada bir gölet olacak, 100 bin metrekare bir gölet var. Gölet etrafında orada çocuklarımızın güvenle, huzurla gölete nazır dinlenebileceği, yürüyebileceği alanları inşa ediyoruz. Yine burada kıraathanelerimizde kütüphanelerimizde herkes ailesiyle birlikte mutlu zaman geçirecekler ve orası cazibe merkezi olacak. Kartal'da emin olun tüm İstanbullular tüm Türkiye'den ziyaretçilerin, misafirlerin geleceği bir proje haline gelecek. Diğer taraftan burada Kartal'da yine planlanan mülkiyete ilişkin ne talebi varsa bu talepleri de bir bir hayata geçiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.