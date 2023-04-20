FETÖ 2015'te sondaj gemisi alınmasını engellemeye çalıştı! Berat Albayrak geri adım atmadı: "Kararlılığımızı kimse engelleyemedi"

Türkiye, enerji bağımsızlığı adımlarını hızlandırırken "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında alınan sondaj ve sismik araştırma gemileri denizlerdeki aramalarını aralıksız sürdürüyor.
Tarihi adımlar sonrası Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala 170 kilometre açıkta bulunan doğalgaz, karaya ulaştı. Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne ulaşan yerli gazın devreye alınması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" düzenlenecek. Elbette Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için attığı adımlar yurt içindeki hainler ve yurt dışında küresel çeteler tarafından engellenmeye çalışıldı.
FETÖ'CÜ HAİNLER 2015'TE ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulunmasına ve gemi alınmasına karşı çıktığı öğrenildi.
Darbeci askerlerin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantılarda; "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? Bu gerginliğe ne gerek var. X ülke ne der? Y ülke ne der? Gemimiz mi var? Paramız yok" diyerek muhalefet ettikleri, söz konusu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.
BERAT ALBAYRAK: "ENERJİ BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE ASKER TOPLANTI YAPTIK"
Bakanı Berat Albayrak, 12 Ağustos 2020 tarihinde bir televizyon kanalının canlı yayınında söz konusu olayı şöyle anlatmıştı:
"Doğu Akdeniz konusu Türkiye'nin çok net ifade etmemiz lazım. Milli bağımsızlık konusudur. Egemenlik hakkı konusudur. Çok dramatik bir bir anımı anlatayım. 2016 yılı darbe öncesi. O dönem parsel parsel Doğu Akdeniz'deki alanlar Rum tarafı tarafından verilirken dedik ki, 'Biz hızlı bir şekilde toplantı yapmamız lazım.' Dışişleri, askeri taraf ve Enerji Bakanlığı.. Hızlıca biz reaksiyon göstermemiz lazım."