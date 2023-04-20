Bağımsızlık ateşi yandı! Karadeniz gazı karaya çıktı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi bekleniyor



19,8 MİLYON ABONE, 30,8 MİLYAR DESTEK

Son 20 yılda yapılan çalışmalarla doğal gaz kullanım imkanı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 19,1 milyona çıktı. Böylelikle ülke nüfusunun yüzde 81'ine doğal gaz kullanım imkanı ve konforuna kavuştu.

İktidarın yaptığı planlamalara göre 2026 döneminde 299 yerleşim yerine daha doğal gaz arzının sağlanması hedefleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, 19,8 milyonluk abone dikkate alındığında vatandaşa aylık yaklaşık 2,5 milyar, yıllık 30,8 milyarlık bir destek sağlanmış olacak.