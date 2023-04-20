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    • 20.04.2023 08:02
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    Bağımsızlık ateşi yandı! Karadeniz gazı karaya çıktı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi bekleniyor

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, bugün saat 20.23’te Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak. Törende Başkan Erdoğan'ın önemli bir müjdeyi vatandaşlarla paylaşması beklenirken detaylar ortaya çıktı. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğal gaz ücretsiz olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

    AJANSLAR
    Bağımsızlık ateşi yandı!

    Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala 170 kilometre açıkta bulunan doğalgaz, karaya ulaştı.

    ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
    Doğalgazın ulusal dağıtım hattına bağlanmasında sona gelindi. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki yanma ünitesinde Karadeniz gazının ilk alevleri göründü. Karada ilk alevin görünmesiyle sevinç yaşanırken, yanma ünitesinden yükselen alevler geceyi aydınlattı.

    Alevlerin yüksekliğinin 15 metreye ulaştığı öğrenildi. Test yakışında 4 itfaiye ve 2 ambulans tesiste yaşanabilecek aksiliklere karşı önlemi aldı.

    Zonguldak'ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden Karadeniz doğalgazını karaya çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntüleri paylaşıldı.

        Alevler havadan görüntülerinken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk." dedi.

        Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması sebebiyle bugün saat 20.23'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' düzenlenecek.

        KARADENİZ GAZINDA SONA GELİNDİ
        Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün canlı yayında yaptığı açıklamada, "Müjdemizi 20 Nisan'da açıklayacağız. Karadeniz gazının ilk fazını Filyos'ta devreye alacağız. 16 Nisan itibariyle kuyulardaki vanalar açılarak gaz verilmeye başlandı. Sahadaki üretimi 3 yılda 40 milyon metreküpe çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağız. Burada bir yandan da yeni keşifler için hazırlık yapıyoruz. Orta Karadeniz'de çalışmalar yapıldı, değerlendirmeler sürüyor. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        MÜJDE NE OLACAK?
        Başkan Erdoğan'ın törende vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde verecek. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgaz ücretsiz olacak. Bu da vatandaşın bütçesine 30,8 milyar liralık destek anlamına geliyor.

            25 METRÜKEPE KADAR BEDAVA
            Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirim ile ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu. Sonunda karar verildi. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü.



            MUTFAKTA KULLANILAN GAZ KADAR
            Devletin katkı sağlayacağı 25 metreküp belirlenirken evlerdeki doğal gaz tüketimine bakıldı. Mutfakta kullanılan tüketim miktarının ücretsiz verilmesi gündeme geldi. Bu da yaklaşık 25 metreküpe denk geliyor. Bazı evlerde bu rakamın sıcak su harcamalarına da yeteceği belirtiliyor. Böylece devlet bugünkü fiyatlarda her konutun doğalgaz faturasının 130 liralık bölümünü karşılamış olacak.


            19,8 MİLYON ABONE, 30,8 MİLYAR DESTEK
            Son 20 yılda yapılan çalışmalarla doğal gaz kullanım imkanı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 19,1 milyona çıktı. Böylelikle ülke nüfusunun yüzde 81'ine doğal gaz kullanım imkanı ve konforuna kavuştu.
            İktidarın yaptığı planlamalara göre 2026 döneminde 299 yerleşim yerine daha doğal gaz arzının sağlanması hedefleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, 19,8 milyonluk abone dikkate alındığında vatandaşa aylık yaklaşık 2,5 milyar, yıllık 30,8 milyarlık bir destek sağlanmış olacak.



                "HERKESİ MUTLU EDECEK BİR MÜJDE"
                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

                MAYISIN İLK HAFTASI EVLERDE
                Karadeniz gazı BOTAŞ işleme tesisine gidecek. Gazın işlenmesinin ardından mayısın ilk haftasında evlere verilmeye başlanması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirdiği sondajla Ağustos 2020'de 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldı.

                Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

                Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfiyle birlikte toplam rezerv Aralık 2022'de 710 milyar metreküpe çıktı.

                GAZ FİYATINDA İNDİRİM BEKLENİYOR!
                Başkan Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili vereceği müjdeyi yarın akşam açıklayacak. Erdoğan'ın ya gaz fiyatında yapılacak indirimi ya da belli bir metreküpe kadar ücretsiz gaz verileceğini açıklaması bekleniyor.
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                    Haberler Güncel Bağımsızlık ateşi yandı! Karadeniz gazı karaya çıktı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi bekleniyor
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