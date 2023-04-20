AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ adayları! 28. dönem AK Parti MERSİN MİLLETVEKİLİ adayları İSİM LİSTESİ! Mersin adayları kimler?

AK Parti'de 2023 seçimleri milletvekili aday listesi belli oldu. Milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. İşte AK Parti Mersin Milletvekili aday listesi...
AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
Mersin 1. sıra - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Mersin 2. sıra - Ali Kıratlı
Mersin 3. sıra - Havva Sibel Söylemez
Mersin 4. sıra - Faruk Dinç
Mersin 5. sıra - Mehmet Akdoğan
Mersin 6. sıra - Ali İhsan Gök
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra