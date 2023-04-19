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    • 19.04.2023 07:13
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    Bağımsızlık ateşi yandı! Karadeniz gazı karaya çıktı: Alevler geceyi aydınlattı

    Zonguldak’ta karaya çıkarılacak Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala test için yakılan gaz geceyi aydınlattı. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde bulunan yakma ünitesindeki test alevleri 15 metre yüksekliğe ulaşırken gazın karadaki alevleri ilk kez göründü. Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması nedeniyle yarın saat 20.23’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ‘Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’ düzenlenecek.

    AJANSLAR
    Bağımsızlık ateşi yandı!

    Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala 170 kilometre açıkta bulunan doğalgaz, karaya ulaştı.

    ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
    Doğalgazın ulusal dağıtım hattına bağlanmasında sona gelindi. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki yanma ünitesinde Karadeniz gazının ilk alevleri göründü. Karada ilk alevin görünmesiyle sevinç yaşanırken, yanma ünitesinden yükselen alevler geceyi aydınlattı.

    Alevlerin yüksekliğinin 15 metreye ulaştığı öğrenildi. Test yakışında 4 itfaiye ve 2 ambulans tesiste yaşanabilecek aksiliklere karşı önlemi aldı.

    Zonguldak'ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden Karadeniz doğalgazını karaya çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntüleri paylaşıldı.

        Alevler havadan görüntülerinken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk." dedi.

        Öte yandan Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması sebebiyle 20 Nisan saat 20.23'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' düzenlenecek.

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        Haberler Güncel Bağımsızlık ateşi yandı! Karadeniz gazı karaya çıktı: Alevler geceyi aydınlattı
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