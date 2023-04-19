120 bin mahkuma af çıktı mı? 7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı?

7. Yargı Paketi, TBMM tarafından kabul edildi. Şimdi ise gözler gelecek af haberine çevrildi. İşte detaylar...
AF ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?
Söz konusu düzenleme esası itibariyle genel affı ifade etmiyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. izin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! İŞTE 7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kira uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınıyor.
Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçlarının cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.