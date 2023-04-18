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    • 19.04.2023 01:57
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    Fondaş medyayı kaybetme korkusu sardı! Mangır Merdan'dan akıl alamaz oy pusulası provokasyonu!

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte kaybetme korkusuna kapılan 7’li koalisyon ve mangır medyasında provokasyonlar hız kazandı.Bunun son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'dan geldi. Oy pusulası üzerinden akıl almaz iddiada bulunan Yanardağ, 14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte yenileceğini anlayan 7’li koalisyon ve mangır medyasında provokasyonlar hız kazandı.

    takvim.com.tr
    Mangır medya tutuştu!

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte yenileceğini anlayan 7'li koalisyon ve mangır medyasında provokasyonlar hız kazandı.



    MANGIR MERDANDAN AKIL ALAMAZ İDDİA
    Bunun son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'dan geldi "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün" diyen Yanardağ, oy pusulası üzerinden akıllara akıl almaz bir iddiada bulundu.



    GELECEK OLAN MAĞLUBİYETİ KILIF BULMA ÇABASI
    CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ, 14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte yenileceğini anlayan 7'li koalisyon ve mangır medyasında provokasyonlar hız kazandı.



        "KAYBETME KORKUSU AKILLARINI BAŞLARINDAN ALMIŞ"
        Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar "Allah kimseyi şu hale düşürmesin, Bu adam kanal yönetiyor gazeteciyim diyor, Kaybetme korkusu, akıllarını başlarından almış" sözleriyle Yanardağ'a tepki gösterdi.

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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Güncel Fondaş medyayı kaybetme korkusu sardı! Mangır Merdan'dan akıl alamaz oy pusulası provokasyonu!
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