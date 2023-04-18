Fondaş medyayı kaybetme korkusu sardı! Mangır Merdan'dan akıl alamaz oy pusulası provokasyonu!





MANGIR MERDANDAN AKIL ALAMAZ İDDİA

Bunun son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'dan geldi "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün" diyen Yanardağ, oy pusulası üzerinden akıllara akıl almaz bir iddiada bulundu.