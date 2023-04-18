Barış boyun şebekesine operasyon! 92 şüpheliden 46'sı tutuklandı

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSUNCA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, silah ticareti, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silahla tehdit" suçlarından soruşturma yürütülüyor.