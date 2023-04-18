AK Parti Muğla Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi! AK Parti Muğla adayları kimler?

AK Parti'de 2023 seçimleri milletvekili aday listesi belli oldu. Milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. İşte AK Parti Muğla Milletvekili adayları...
AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM?
MUĞLA 1 KADEM METE
MUĞLA 2 YAKUP OTGÖZ
MUĞLA 3 EYLEM TAN
MUĞLA 4 TURGAY ÖZTÜRK
MUĞLA 5 ALİ METE KARAGÖZ
MUĞLA 6 HAKAN FEVZİ İLHAN
MUĞLA 7 ALİ TEKİN
YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabiliyor.