6 okun yönü Kandil'i gösteriyor, PKK 7'li koalisyona yol haritası çiziyor! Elebaşı Duran Kalkan'dan bir destek açıklaması daha





KANDİL'DEN 7'LİYE YOL HARİTASI

Yaşanan bu gelişmelerin etkisi sürerken Kandil'den 7'li koalisyona bir destek açıklaması daha geldi.



PKK elebaşı Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alıp 7'li koalisyona çağrıda bulanarak, "Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Kesinlikle! Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor biz de söyledik; Tecridi kıracağız, faşizmi yıkacağız özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacağız. Bu bir ölçü" dedi.